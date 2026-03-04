Rent-a-car tiveram proveitos superiores a 87,1 milhões de euros

Os serviços de aluguer de veículos sem condutor (rent-a-car) na Região Autónoma da Madeira (RAM) geraram 87,1 milhões de euros em proveitos nos primeiros nove meses de 2025, reflectindo uma evolução claramente positiva ao longo do ano, de acordo com os dados divulgados hoje pela DREM.

Segundo a autoridade estatística regional, a progressão trimestral evidencia o reforço da actividade: de 17,0 milhões de euros no 1.º trimestre para 30,5 milhões no 2.º trimestre e até 39,6 milhões no 3.º trimestre, muito de acordo com o aumento da procura ao longo do ano. Só entre o primeiro e o terceiro trimestre, os proveitos mais do que duplicaram, acompanhando o pico da época turística, realça. É, por isso, expectável que os números venham a baixar no 4.º trimestre, altura de redução da procura face à época alta.

O serviço base de aluguer representou 80,1% das receitas totais, correspondendo a 69,8 milhões de euros no período em análise, demonstrando que a principal fatia do volume de negócios continua concentrada no aluguer standard, com menor peso relativo dos serviços complementares, frisa a DREM.

Entre Janeiro e Setembro foram celebrados 342.937 contratos de aluguer de veículos sem condutor. O número aumentou gradualmente ao longo do ano: 102.876 contratos no 1.º trimestre, 117.606 no 2.º trimestre (+14,3%) e 122.455 no 3.º trimestre (+4,1% face ao trimestre anterior).

Foto DREM

A duração média do aluguer fixou-se nos 6,2 dias no acumulado dos nove meses. Também aqui se verificou um crescimento progressivo: 5,8 dias no 1.º trimestre, 6,1 dias no 2.º trimestre e 6,5 dias no 3.º trimestre, indicando estadias mais prolongadas durante a época alta, no Verão.

A frota disponível também acompanhou a tendência de crescimento. Após registar 10.789 veículos no 1.º trimestre, aumentou para 13.008 no 2.º trimestre (+20,6%), estabilizando no 3.º trimestre em 13.255 veículos (+1,9%).

No mesmo período, os serviços de aluguer contabilizaram 339.477 clientes, também em trajetória ascendente: 97.440 no 1.º trimestre, 117.901 no 2.º (+21,0%) e 124.136 no 3.º trimestre (+5,3%).

Por fim, a tendência por mercado, com Portugal (19,7%) e Alemanha (19,1%) a liderarem como principais mercados emissores de clientes, seguidos da França (10,4%) e da Polónia (9,6%). Curiosamente os britânicos, que são o segundo mercado estrangeiro em termos de turismo, não figuram entre os melhores clientes, provavelmente pelo facto de conduzirem pela esquerda (com o volante do lado direito do carro) no Reino Unido, o que implicaria dupla adaptação à estrada e ao carro.

Os dados confirmam, assim, um desempenho robusto do setor de rent-a-car na Madeira em 2025, sustentado pelo crescimento da procura turística e pelo reforço da capacidade instalada, ainda que não tenhamos termos de comparação com o passado, uma vez que esta é uma divulgação recente.