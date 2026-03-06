Doze mortos após desabamento de lar de idosos em cidade brasileira

Um lar de idosos desabou na quinta-feira na cidade brasileira de Belo Horizonte provocando a morte a 12 pessoas, indicaram hoje fontes oficiais, após os bombeiros resgatarem o último corpo nos escombros.

O corpo de uma idosa de 77 anos, que era a última na lista de desaparecidos devido à tragédia, foi retirado por volta das 07:00 horas de hoje (10:00 em Lisboa), segundo o Corpo de Bombeiros do estado de Minas Gerais, cuja capital é Belo Horizonte.

Das 29 pessoas que dormiam na residência de idosos na madrugada de quinta-feira quando ocorreu o desabamento, 12 morreram, oito foram resgatadas com vida pelos bombeiros e nove conseguiram abandonar o edifício pelos seus próprios meios.

Entre as vítimas mortais encontra-se o proprietário do imóvel, que vivia num dos andares do edifício juntamente com a mulher, de 31 anos, e a filha de dois anos, ambas resgatadas com vida.

Cerca de 100 bombeiros participaram nas operações de resgate, que se prolongaram durante 30 horas.

De acordo com a Defesa Civil, numa inspeção realizada em janeiro não foram registadas falhas estruturais nem qualquer tipo de intervenção que pudesse ter causado o desastre de quinta-feira.