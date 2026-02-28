Chega vê condições para mudanças na mobilidade aérea da Madeira

O deputado do Chega afirmou, hoje, que existem todas as condições para que a Madeira tenha um novo modelo de mobilidade aérea, corrigindo as “injustiças criadas pelo atual regime”.

Francisco Gomes, citado em comunicado de imprensa, destaca que as propostas de apreciação e os projectos de alteração aprovados em plenário, que seguirão agora para discussão detalhada na Comissão da Mobilidade, constituem a base para mudanças estruturais no modelo de mobilidade.

O deputado, que é coordenador do Chega na Comissão da Mobilidade, sublinha que o seu partido quer garantir três aspectos fundamentais: a eliminação da exigência de inexistência de dívidas fiscais ou contributivas para aceder aos pagamentos, o pagamento apenas do valor fixo da passagem à cabeça pelos residentes e a substituição da expressão “subsídio social de mobilidade” por “direito compensatório à mobilidade por via da continuidade territorial”.

“Não é favor nenhum, é um direito! E os madeirenses não podem continuar a ser tratados como portugueses de segunda. O que foi feito pelo PSD foi uma afronta à nossa dignidade e à nossa autonomia”, reforça Francisco Gomes.

O parlamentar afirma, no entanto, que há outros aspectos que o Chega quer ver consagrados no novo modelo, adiantando que o partido já está a trabalhar com outros grupos parlamentares para garantir “um regime mais justo para os residentes na Madeira”.