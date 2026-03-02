Chumbo nos apoios à renovação da frota do peixe-espada na Madeira

O Governo Regional não vai poder apoiar a renovação de nenhum dos cinco barcos de pesca do peixe-espada preto que se candidataram aos apoios previstos num aviso aberto em Julho do ano passado. Um limite de potência imposto pela Europa inviabilizou a aprovação das candidaturas elegíveis e a modernização dos espadeiros madeirenses. Agora, o Governo Regional aposta na via diplomática e prepara uma reunião este mês, em Lisboa, com responsável pelas pescas na Comissão Europeia. É o tema que constitui a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

Nesta edição ficamos ainda a saber que os artistas que animaram a Expo Tropical estão há dois anos à espera de pagamento. O grupo de 13 pessoas expõe publicamente promessas incumpridas e prazos ultrapassados. A Casa do Povo de Santa Maria Maior admite dificuldades financeiras para pagar quem actuou em 2024 e 2025, alegando constrangimentos com contratos-programa com o Governo. A próxima edição está em risco.

Outra chamada à primeira página dá conta da derrota do Marítimo nos descontos do jogo de ontem. Com este resultado negativo, os verde-rubros veem o rival aproximar-se. Dois golos no tempo extra ditaram a derrota do líder da 2.ª liga frente ao Académico de Viseu, que agora está a três pontos de distância.

Ficamos ainda a saber a próxima edição do Summer Opening traz à Madeira o rapper brasileiro Matuê, um ícone mundial do trap.

Por fim, há a notícia de que o grupo Vila Baleira vai requalificar os seus hotéis no Porto Santo.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.