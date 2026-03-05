Chega quer impedir imigrantes de ter apoios sociais antes de completar 5 anos de descontos

O grupo parlamentar do Chega (CH) na Assembleia da República deu entrada "de uma iniciativa legislativa que altera as regras de acesso a determinados apoios sociais, propondo que cidadãos estrangeiros provenientes de países fora da União Europeia apenas possam beneficiar dessas prestações após cinco anos de residência legal e contribuições efetivas para a Segurança Social", lê-se numa nota de imprensa divulgada hoje pelo deputado madeirense Francisco Gomes.

De acordo com o parlamentar, "a proposta prevê alterações no acesso a apoios como o Rendimento Social de Inserção e o abono de família, defendendo que o sistema deve privilegiar quem já contribuiu e demonstrou uma ligação estável ao país".

Segundo Francisco Gomes, "o modelo atual permite o acesso a prestações não contributivas sem exigir tempo mínimo de permanência ou historial de descontos, o que considera injusto e prejudicial para a sustentabilidade do sistema". E aponta: "Não é aceitável que quem acabou de chegar tenha acesso imediato a apoios pagos pelos impostos de quem trabalha há décadas. Solidariedade não é ausência de regras. O Estado Social tem de proteger primeiro quem contribui para ele."

O deputado frisa que "a iniciativa estabelece, assim, um período mínimo de cinco anos de residência legal para cidadãos de países terceiros que não beneficiem de acordos de livre circulação com a União Europeia, prevendo apenas uma exceção para menores com menos de cinco anos integrados no agregado familiar".

E acrescenta que para o CH, "esta medida reforça a ligação entre contribuições e prestações sociais e promove um modelo de imigração assente no trabalho, na responsabilidade e na verdadeira integração", argumentando, em conclusão que "Portugal não pode ser visto como um sistema de apoios automáticos. Quem quer viver no nosso país deve trabalhar, contribuir e respeitar as regras. Só assim garantimos justiça social e sustentabilidade para o futuro".

Refira-se que em Novembro, o mesmo deputado anunciara que o CH tinha apresentado uma proposta na Assembleia da República sobre o mesmo teor. Isso foi em Novembro e os argumentos não mudaram desde então.