PSP reforça presença nas regiões montanhosas
Evitar deslocações enquanto se mantêm condições adversas
A Polícia de Segurança Pública reforçou o patrulhamento nas áreas de maior altitude da Região, devido às baixas temperaturas e à queda de neve registada nas últimas horas.
Vários acessos encontram-se encerrados por motivos de segurança, e a circulação está condicionada em algumas vias devido à formação de gelo e à acumulação de neve.
A PSP alerta para que sejam evitadas deslocações para estas zonas enquanto se mantiverem as condições meteorológicas adversas, mesmo que as viaturas estejam equipadas para enfrentar a neve. O gelo e o eventual bloqueio de estradas podem colocar pessoas e veículos em situação de risco.
