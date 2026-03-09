Delegação da ACIF participa no no 3º Jam Creativo International na Irlanda

Uma delegação da ACIF vai participar, entre os dias 10 e 12 de Março, no 3º Jam Creativo International em Donegal, que decorre na Irlanda. O grupo é composto por um membro da equipa de projecto da ACIF-CCIM, duas facilitadoras/mentoras, dois 'stakeholder's e cinco jovens participantes, entre os quais um 'Blue Leader'.

"Este encontro internacional reúne jovens, especialistas e parceiros europeus num processo intensivo de criatividade, colaboração e prototipagem de soluções inovadoras para os desafios da economia azul no espaço Atlântico, promovendo o empreendedorismo jovem, a inovação e a sustentabilidade dos recursos marinhos", explica em nota à imprensa.

O objectivo passa por trabalhar em equipas transnacionais, participar em workshops e desenvolver protótipos de ideias que contribuam para um futuro mais sustentável para o Oceano Atlântico e para as comunidades costeiras.