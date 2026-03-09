Bairro de Santo Amaro sem água motiva protestos

Moradores do bairro de Santo Amaro, na freguesia de Santo António, manifestaram o seu protesto pela interrupção no abastecimento de água e queixam-se de falta de respostas da Câmara do Funchal.

Obras em cursos neste bairro, onde residem muitas centenas de pessoas, foram interrompidas ao final do dia mas, pelo que afirmaram moradores ao DIÁRIO, a informação que têm é que só amanhã será reposto o fornecimento de água. No bairro de Santo Amaro residem muitas famílias, com crianças e idosos.