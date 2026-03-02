Bombeiros chamados para ocorrências relacionadas com o vento forte

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados, esta tarde, para duas ocorrências relacionadas com o vento forte que se faz sentir na Madeira, devido à depressão ‘Regina’.

Pelas 13h30, a queda de um galho interrompeu a circulação automóvel numa das faixas, na zona do Lombo da Quinta, no Funchal.

A corporação procedeu ao corte e à remoção do galho. A Polícia de Segurança Pública esteve igualmente no local para orientar o trânsito.

Pelas 14h20, na Estrada da Boa Nova, uma folha de zinco soltou-se de uma habitação e ameaçava cair na via pública.

Foram mobilizados dois elementos e uma viatura, que colocaram a folha de zinco numa zona segura.