PS-Madeira pede médicos de família a tempo inteiro nos centros de saúde

Foi junto ao Centro de Saúde do Santo da Serra que o PS-Madeira pediu, esta sexta-feira, mais médicos de família para o Serviço Regional de Saúde (SESARAM), de modo a assegurar a presença destes clínicos nos centros de saúde a tempo inteiro.

Célia Pessegueiro deu conta, na ocasião, dos vários alertas que diz ter recebido de residentes nas freguesias servidas por aquela unidade de saúde da dificuldade sentida na marcação de consultas. O problema arrasta-se, conforme revelou, desde Agosto do ano passado, com a saída, por aposentação, da médica que estava afecta ao Centro de Saúde do Santo da Serra. "Desde então, a sua substituição não aconteceu por inteiro, sendo que o serviço médico é prestado apenas nalguns dias da semana e somente durante uma parte do dia, o que é manifestamente insuficiente para responder a uma população de cerca de 2.100 pessoas", lemos no comunicado remetido às redacções.

De acordo com a presidente do PS-Madeira, esta situação verifica-se, também, noutros centros de saúde, tendo apontado o caso do Estreito de Câmara de Lobos, onde também houve a aposentação de clínicos que ainda não foram substituídos.

"Isto não pode estar a acontecer num serviço público de saúde, porque, para além da instabilidade que cria, também irá gerar outros problemas a longo prazo, uma vez que as pessoas que não são devidamente acompanhadas ao nível do centro de saúde acabarão, mais cedo ou mais tarde, por entrar directamente pelo hospital, via serviço de urgência, o que ainda criará mais problemas ao Serviço de Saúde", disse Célia Pessegueiro, deixando críticas à gestão não atempada destas situações.