Festival de Música da Madeira arranca no Centro de Congressos

O XXXIX Festival de Música da Madeira tem início este sábado, 7 de Março, prolongando-se até ao dia 28, com uma programação que integra 10 concertos e reúne 191 artistas de referência nacional e internacional em diversos espaços culturais emblemáticos da Região.

O concerto inaugural está marcado para as 18 horas, no Centro de Congressos da Madeira, e contará com a direcção do maestro Tibor Bogányi. Em palco estarão também dois solistas de renome internacional: o violinista Kirill Troussov e o violoncelista Benedict Kloeckner, numa actuação que assinala o arranque de mais uma edição deste prestigiado evento musical.

Ao longo de três semanas, o festival apresentará propostas artísticas diversificadas que prometem encantar o público e valorizar a música erudita, reunindo intérpretes consagrados e jovens talentos em diferentes palcos da Madeira.

A iniciativa é organizada pela ANSA – Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira, sob a direção artística de Norberto Gomes.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 às 18h30 - 32.ª edição da acção científico-pedagógica do Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira, com o tema 'Ambientes de Aprendizagem e Sucesso Educativo - A Educação Física como Polo Atractor', na Madeira Tecnopolo

- 10h00 - USAM promove Iniciativa Integrada na semana da igualdade, no centro comercial Madeira Shopping

- 10h30 - Representação Parlamentar da Iniciativa Liberal Madeira realiza debate denominado 'Redes sociais e comunicação política – impactos, riscos e desafios', no Espaço Ideia da Assembleia Legislativa da Madeira

- 15h00 - CAB - Quinta dos Lombos, da Liga feminina de basquetebol, no Pavilhão do CAB

- 15h00 - PSD Madeira promove iniciativa política, junto à Igreja da Madalena do Mar - Ponta do Sol

- 15h30 - Moreirense - Nacional, da I Liga, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas

- 16h00 - Procissão dos Passos, na Igreja do Colégio

- 16h00 e 19h00 - Conservatório - Escola das Artes da Madeira e o Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro apresentam a peça de teatro 'História Alegre de Portugal', no Teatro Municipal Baltazar Dias

- 17h00 - José Luís Carneiro apresenta recandidatura a secretário-geral do PS, no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira - Colégio dos Jesuítas

- 17h00 - Câmara de Lobos promove concerto integrado nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, a cargo da Associação Cultural Eleutherius Chorus, no Salão Paroquial da Encarnação (Estreito de Câmara de Lobos)

- 17h00 - 2.ª Edição do Forum Saudável, orientada pela nutricionista Joana Abreu, no Forum Madeira

- 17h00 - Marítimo - Belenenses, da I Divisão Nacional de Andebol masculino, no Pavilhão do Marítimo

- 19h00 - 10.ª edição do Food & Wine Experience, no Hotel Saccharum - Sala Melaço

- 21h00 - A Associação ONE realiza espectáculo de dança contemporânea 'Nem Mais 1 Minuto de Silêncio', no auditório do Fórum Machico

- 21h00 - A Tuna D’Elas, tuna feminina da Universidade da Madeira, promove actuações de Rua, na Zona Velha do Funchal

- 21h30 - Espectáculo Chiado Comedy Club, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial do Cereal;

- Este é o sexagésimo sétimo dia do ano. Faltam 299 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1274 -- Morre São Tomás de Aquino, teólogo dominicano italiano, o mais importante escolástico medieval, responsável pela Suma theologiae e pela Suma contra gentiles, para a sistematização clássica da teologia latina, escreveu alguns dos hinos eucarísticos da liturgia da igreja.

1280 -- Aprovação da primeira Concordata entre Portugal e a Santa Sé. Bula Per alias nostras", do Papa Nicolau IV.

1761 -- É instituído, em Lisboa, por Carta Régia o Colégio Real dos Nobres. O ingresso dos colegiais efectuava-se mediante petição ao Rei, com indicação da filiação, nacionalidade e idade. Eram requisitos essenciais ter foro de moço fidalgo, ter entre 7 e 13 anos, e efectuar o pagamento de uma pensão anual.

1777 - D. Maria I emite o perdão dos marqueses de Távora e de Alorna, condenados e executados no reinado de D. José, por conspiração.

1788 - Nasce Antoine-Cesar Becquerel, físico francês.

1808 - Chegam ao Rio de Janeiro, Brasil, o príncipe regente D. João e a Corte.

1810 - Supressão dos forais, por Carta Régia de D. João VI.

1837 -- Morre, aos 68 anos, o pintor Domingos Sequeira, defensor da causa liberal.

1875 - Nasce o compositor francês de ascendência suíço-basca Joseph Maurice Ravel, conhecido pela sua habilidade musical e perfeição de forma e estilo em obras como Boléro (1928), Pavane pour une infante défunte (1899; Pavane para uma princesa morta) e Rapsodi espagnole (1907).

1904 - É criado o curso de Medicina Sanitária em Portugal, um dos primeiros na Europa.

1926 - Primeira conversa radiotelefónica transatlântica, entre Nova Iorque, Estados Unidos, e Londres, Inglaterra.

1932 -- Morre, com 69 anos, o político e estadista francês Aristide Briand, Prémio Nobel da Paz em 1926.

1941 - Holocausto. Todos os judeus alemães são condenados a trabalhos forçados.

1945 - II Guerra Mundial. O primeiro exército norte-americano atravessa o Reno e abre a primeira via para a invasão da Alemanha.

1957 -- Início das emissões regulares da RTP, a partir dos Estúdios do Lumiar, em Lisboa.

1965 - Primeira marcha de Selma a Montgomery no estado norte-americano de Alabama -- "Domingo Sangrento". Cerca de 600 manifestantes, em protesto contra a morte de Jimmie Lee Jackson e a permanência da exclusão do processo eleitoral, são atacados pela polícia local e estatal com cassetetes e gás lacrimogéneo.

1975 - Passam a ser automáticas as comunicações via telex entre Portugal, Angola e Moçambique.

1976 - É legalizado o GIS, Grupo de Intervenção Socialista, constituído por ex-militantes do MES, liderado por Jorge Sampaio.

1978 -- Morre, com 48 anos, Werner Lambertz, secretário-geral da comissão central do Partido Socialista Unificado da Alemanha Democrática.

1979 - O Presidente dos Estados Unidos, James Carter, inicia uma visita ao Egito e a Israel, como mediador do tratado de paz entre os dois países.

1980 - A RTP inicia as emissões a cor, 23 anos após o lançamento das emissões regulares.

1983 - A VII Conferência Cimeira das Nações Não Alinhadas, em Nova Deli, Índia, apela ao fim do nuclear.

1984 - A Comissão dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) condena a Indonésia pela ocupação de Timor-Leste.

1986 -- Condecoração a título póstumo de Francisco de Sá Carneiro com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo.

1988 - É roubado o quadro do pintor espanhol Picasso "El Tonto", de uma galeria em Zurique, Suíça.

1990 -- Morre, aos 92 anos, Luis Carlos Prestes, antigo secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro.

1993 - O dirigente da UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, Jonas Savimbi, anuncia a conquista da cidade angolana de Huambo e propõe conversações com o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola.

1996 - O líder palestiniano, Yasser Arafat, abre, em Gaza, o Conselho Legislativo Palestiniano.

1997 - O acordo político de revisão da Constituição é assinado, na Assembleia da República, pelos líderes dos grupos parlamentares do PS e do PSD, viabilizando a quarta revisão do texto fundamental.

1999 -- Morre, com 70 anos, o cineasta britânico Stanley Kubrick, realizador de "Laranja Mecânica", "Barry Lyndon" e "Eyes Wide Shut".

2001 - A polícia civil da Organização das Nações Unidas (ONU), em Timor-Leste, evita um atentado contra Xanana Gusmão e Matan Ruak.

2004 - Eleições legislativas na Grécia. Os conservadores da Nova Democracia afastam os socialistas do poder.

2006 -- A Direcção-Geral de Veterinária (DGV) anuncia a obrigatoriedade de declarar todas as aves domésticas em Portugal, para consumo ou outros fins, sob pena de multa e de não indemnização em caso de abates devidos à gripe aviária.

- Óscar Árias, Prémio Nobel da Paz de 1987, é proclamado vencedor das eleições Presidenciais de 05 de fevereiro na Costa Rica.

- Morre, com 67 anos, Ali Farka Touré, conhecido como "Mali Blues", músico do Mali, vencedor de dois prémios Grammys.

2007 -- O primeiro-ministro José Sócrates, apresenta o programa "Novas Oportunidades", que tem como uma das metas centrais a qualificação de um milhão de portugueses até 2010, envolvendo um investimento de 5,1 mil milhões de euros.

- Governo português anuncia o encerramento da Embaixada de Portugal em Bagdad, Iraque, em virtude das difíceis condições de segurança e dos "elevados custos financeiros" que lhe estão associados.

- O Partido Democrático Unionista, do pastor protestante Ian Paisley, vence as eleições autónomas na Irlanda do Norte, seguido do Sinn Fein, do católico Gerry Adams.

- O antigo ministro do Interior de Timor-Leste Rogério Lobato é condenado a sete anos e seis meses de prisão por quatro crimes de homicídio.

2008 -- A Assembleia da República aprova por unanimidade o fim da obrigação de os partidos terem um número mínimo de filiados, com a direção da bancada social-democrata a argumentar que a verificação desse requisito colide com normas constitucionais.

2011 - Cerca de 20 pessoas, incluindo o "rapper" angolano "brigadeiro Mata Frakus" e jornalistas do Novo Jornal, são detidas pela polícia em Luanda quando se concentravam na praça 1.º de Maio para uma manifestação antigovernamental. Ao longo do ano, repetem-se manifestações, com várias denúncias de violações dos direitos humanos.

2012 -- Morre, aos 98 anos, Félicien Marceau, escritor francês de origem belga membro da Academia Francesa desde 1976. Prémio Goncourt, um dos mais importantes galardões literários em França, em 1969 com o livro "Creezy".

- Morre, com 54 anos, Wlodzimierz Smolarek, antigo avançado internacional polaco.

2013 -- Morre, com 87 anos, Malaquias Costa, compositor e um dos mais virtuosos violinistas cabo-verdianos.

- Morre, aos 65 anos, Peter Banks, guitarrista britânico, fundador do grupo rock progressivo Yes.

2014 - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) decide reforçar a sua cooperação com a Ucrânia e reexaminar a que tem com a Federação Russa, incluindo a suspensão de algumas iniciativas comuns.

2015 - O atleta Nelson Évora sagra-se campeão do triplo salto nos Europeus de atletismo em pista coberta, ao conseguir uma marca de 17,21 metros à sexta tentativa, em Praga na República Checa.

2017 - O Parlamento húngaro aprova a reintrodução da detenção sistemática de todos os migrantes que entram no país, que havia sido suspensa em 2013 sob pressão da União Europeia e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

2019 - O Conselho de Ministros aprova o decreto-lei que define o modelo de recuperação do tempo de serviço dos professores, repondo dois anos, nove meses e 18 dias do tempo congelado entre 2011 e 2017.

2020 -- Covid-19: Governo italiano proíbe as entradas e saídas da Lombardia e de outras 11 províncias próximas para limitar a disseminação do coronavírus, que já causou 233 mortes e 5.061 infetados em todo o país.

2021 - O atleta Pedro Pichardo conquista a medalha de ouro do triplo salto dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Torun, Polónia, com a marca de 17,30 metros.

- A atleta Patrícia Mamona conquista a medalha de ouro na prova do triplo salto dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, disputados em Torun, Polónia, com um salto de 14,53 metros.

- Morre, aos 80 anos, o músico Carlos Costa, que fez parte do Trio Odemira.

2022 - O antigo presidente do Banco Espírito Santo Ricardo Salgado é condenado a seis anos de prisão efetiva no julgamento do processo separado da Operação Marquês.

2023 - Morre, aos 63 anos, Ian Falconer, escritor e ilustrador norte-americano, autor dos livros infantis da porquinha Olivia e ilustrador de muitas das capas da revista The New Yorker.

2024 -- Ultrapassadas as objeções da Turquia e da Hungria, a Suécia torna-se no 32.º membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), abandonando décadas de neutralidade, seguindo-se à Finlândia, que também aderiu à Aliança após a invasão da Ucrânia.

- Morre, aos 70 anos, Minervino Pietra, antigo futebolista do Benfica.

2025 - A portuguesa Salomé Afonso sagra-se vice-campeã nos 1.500 metros nos Campeonatos da Europa em pista coberta, em Apeldoorn, nos Países Baixos, onde Patrícia Silva foi sétima classificada.

PENSAMENTO DO DIA: