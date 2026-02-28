Qatar intercepta ataque de resposta iraniana
Os sistemas de defesa do Qatar interceptaram hoje um míssil iraniano, informou um responsável citado pela agência de notícias francesa AFP, enquanto sirenes de alerta aéreo soam por todo o emirado.
Os intercetores 'patriot', de fabrico norte-americano, abateram um míssil iraniano, disse o responsável sob anonimato.
O Qatar alberga a base aérea de Al-Udeid, a maior instalação militar norte-americana na região.
Os Estados Unidos e Israel iniciaram esta manhã um ataque conjunto ao Irão, que atingiu a capital, Teerão.
Trump anuncia "grande operação de combate" no Irão
O Presidente dos Estados Unidos anunciou hoje que o seu país iniciou "grandes operações de combate no Irão" e que o objetivo é "eliminar ameaças iminentes".
Ataque de Israel e EUA é operação contra "ameaça existencial"
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, classificou hoje o ataque ao Irão como uma operação contra "a ameaça existencial" iraniana.
O Irão já respondeu, entretanto, lançado mísseis sobre a base militar norte-americana no Bahrein.
Teerão ataca base norte-americana no Bahrein
O Bahrein anunciou hoje que uma base norte-americana no país foi atingida num "ataque com mísseis", tendo-se também ouvido explosões na capital, na sequência dos ataques aéreos israelitas e dos EUA contra o Irão.
O ataque dos EUA e Israel acontece dois dias depois da última ronda de negociações com o Irão sobre o programa nuclear iraniano, sendo que estavam marcadas novas conversações para a próxima semana.Washington exige que o Irão cesse o enriquecimento de urânio e limite o alcance dos seus mísseis, que Teerão recusa, aceitando apenas cortes no seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções em vigor.