Ataques atingiram 20 das 31 províncias do Irão

Mais de 20 das 31 províncias do Irão foram afetadas pelos ataques lançados hoje pelos Estados Unidos e por Israel, anunciou a organização humanitária não-governamental Crescente Vermelho Iraniano.

"Até agora, mais de 20 províncias foram atingidas pelos ataques", disse o porta-voz da organização Mojtaba Khaledi, citado por meios de comunicação estatais.

Os Estados Unidos e Israel iniciaram hoje de manhã um ataque conjunto ao Irão que já respondeu, lançando mísseis sobre bases militares norte-americanas de vários países da região.

Trump anuncia "grande operação de combate" no Irão O Presidente dos Estados Unidos anunciou hoje que o seu país iniciou "grandes operações de combate no Irão" e que o objetivo é "eliminar ameaças iminentes".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos (EUA) iniciaram "grandes operações de combate no Irão" e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o ataque tem como objetivo "eliminar uma ameaça existencial representada" pelo regime iraniano.

Ataque de Israel e EUA é operação contra "ameaça existencial" O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, classificou hoje o ataque ao Irão como uma operação contra "a ameaça existencial" iraniana.

Segundo o exército israelita, foram atacados vários locais em Teerão onde decorriam reuniões com responsáveis iranianos, adiantando estar a avaliar os resultados para decidir outras operações.

Embora o exército não tenha nomeado ninguém em específico, a televisão pública israelita avançou que dois dos alvos dos ataques foram o líder supremo do Irão, o 'ayatollah' Ali Khamenei, e o Presidente do país, Massoud Pezeshkian.

Não há ainda indicação sobre se os alvos foram atingidos.