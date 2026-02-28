 DNOTICIAS.PT
Guerra no Irão Mundo

Ataques atingiram 20 das 31 províncias do Irão

Foto EPA

Mais de 20 das 31 províncias do Irão foram afetadas pelos ataques lançados hoje pelos Estados Unidos e por Israel, anunciou a organização humanitária não-governamental Crescente Vermelho Iraniano.

"Até agora, mais de 20 províncias foram atingidas pelos ataques", disse o porta-voz da organização Mojtaba Khaledi, citado por meios de comunicação estatais.

Os Estados Unidos e Israel iniciaram hoje de manhã um ataque conjunto ao Irão que já respondeu, lançando mísseis sobre bases militares norte-americanas de vários países da região.

Trump anuncia "grande operação de combate" no Irão

O Presidente dos Estados Unidos anunciou hoje que o seu país iniciou "grandes operações de combate no Irão" e que o objetivo é "eliminar ameaças iminentes".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos (EUA) iniciaram "grandes operações de combate no Irão" e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o ataque tem como objetivo "eliminar uma ameaça existencial representada" pelo regime iraniano.

Ataque de Israel e EUA é operação contra "ameaça existencial"

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, classificou hoje o ataque ao Irão como uma operação contra "a ameaça existencial" iraniana.

Segundo o exército israelita, foram atacados vários locais em Teerão onde decorriam reuniões com responsáveis iranianos, adiantando estar a avaliar os resultados para decidir outras operações.

Embora o exército não tenha nomeado ninguém em específico, a televisão pública israelita avançou que dois dos alvos dos ataques foram o líder supremo do Irão, o 'ayatollah' Ali Khamenei, e o Presidente do país, Massoud Pezeshkian.

Não há ainda indicação sobre se os alvos foram atingidos.

Líder supremo e Presidente foram alvos dos ataques

O guia supremo iraniano, 'ayatollah' Ali Khamenei, e o Presidente Masoud Pezeshkian, estarão entre os alvos da ofensiva que os Estados Unidos e Israel lançaram hoje contra o Irão, informou a radiotelevisão pública israelita KAN.

