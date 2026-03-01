Suspeita de fogo em viatura no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, há instantes, para uma suspeita de fogo numa viatura, na Avenida do Infante, no Funchal.

Na chegada ao local, os operacionais rapidamente perceberam que se tratava de uma avaria mecânica e tomaram conta da ocorrência, não havendo registo de feridos.

Para a situação foram mobilizados cinco operacionais, apoiados por uma viatura de combate a incêndios.