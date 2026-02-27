Congestionamentos causados por viatura avariada e trânsito intenso

Bom dia. Para variar, face ao habitual/tradicional, o trânsito nesta manhã de sexta-feira começa com muitos congestionamentos, tráfego lento e muita demora para quem está, neste momento, na estrada.

Ver Galeria

É na Via Rápida que ocorre o maior entrave à rápida circulação, nomeadamente no sentido Ribeira Brava - Machico, na zona dos Viveiros (túnel), que está a ser causado por uma viatura avariada e um congestionamento que já ultrapassa os 2 km de extensão.

Ver Galeria

No sentido oposto, mais habitual, a partir da Cancela pode contar com muito trânsito e a circular lentamente, mas aqui apenas pela também habitual forte procura nestas horas. A dupla fila já chegou a ultrapassar os 4 km de extensão, mas está em fase de alívio.

Conduza com precaução e muita calma.