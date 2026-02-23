Fogo consome mato na zona de São João, no Funchal

As duas corporações de bombeiros do Funchal estão a combater, desde as 6h20 desta segunda-feira, um fogo em mato na zona de São João.

O incêndio começou numa papeleira e rapidamente expandiu-se para mato à volta, ameaçando habitações na zona.

Duas viaturas e respectivas tripulações dos Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, estão no local.

Um intenso fumo tomou conta de toda a zona, acabando por alarmar os vizinhos que deram o alerta.