PJ detém estudante suspeito de esfaquear pessoa no Porto

Um estudante de 17 anos, condenado a uma pena suspensa de três anos de prisão, foi detido na madrugada de sexta-feira, no Porto, suspeito de ter esfaqueado uma pessoa na via pública, revelou hoje em comunicado a Polícia Judiciária.

Segundo aquela polícia de investigação, o suspeito tem "antecedentes criminais pela prática dos crimes de roubo qualificado e coação na forma tentada", pelos quais se encontrava em cumprimento de pena suspensa e integrava um grupo de jovens quando abordou a vítima na via pública, agrediu-a e roubou-lhe vários objetos.

"Depois, muniu-se de uma arma branca e desferiu várias facadas na vítima, atingindo-a com gravidade na região do tórax, provocando-lhe, assim, perigo para a vida", descreve a nota de imprensa.

No comunicado, lê-se ainda que o detido pela prática dos crimes de roubo agravado e homicídio qualificado na forma tentada vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.