Poder local nunca deu tanto emprego

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 20 de Fevereiro, dá conta que só as Câmaras contrataram mais de meio milhar de funcionários entre as eleições autárquicas de 2021 e de 2025.

Fique a saber que o Governo Regional está a recrutar menos, apesar de ter mais 2 mil pessoas ao serviço do que a Administração Pública dos Açores.

22% dos jovens com 18 anos já experimentaram droga

Descubra que os consumos na Região em 2024 são dos mais baixos do país, mas o tráfico e a circulação de novas substâncias psicoativas motivam alerta.

Glorificação do terrorismo islâmico chega ao tribunal

Luís, o “escravo de Deus” da Camacha, será o primeiro arguido a responder por crimes desta natureza na Região.

Mordaça ao PSD-M foi “momento caricato”

Nesta edição revelamos ainda que Pedro Coelho assume o desconforto por o partido ter virado as costas à Região quando se assinalam 50 anos de Autonomia. Albuquerque ameaça passar deputados madeirenses a grupo independente.

Destaque também para: APAV apoia 58 vítimas de violência doméstica na Madeira.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper.