Produtores da Madeira debatem técnicas e sustentabilidade na Exposição da Anona

A 35.ª Exposição Regional da Anona arrancou, ontem, no Faial, com um programa dirigido a agricultores e profissionais do sector, que incluiu palestras técnicas e uma sessão de degustação gastronómica. O certame decorre até este domingo e pretende reforçar a valorização e sustentabilidade da cultura da anoneira na Região.

A sessão de abertura contou com a presença do director regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, que destacou a importância estratégica da anona para a agricultura regional, tanto do ponto de vista económico como na afirmação da identidade e qualidade dos produtos locais.

O programa técnico abordou temas como: as principais pragas e doenças da anoneira e estratégias de controlo, os apoios disponíveis no âmbito do PEPAC para investimento nas explorações agrícolas, a Denominação de Origem Protegida (DOP) e os benefícios nutricionais e comerciais do fruto.

As palestras tiveram como objectivo fornecer informação actualizada aos produtores, promover boas práticas, incentivar o acesso a apoios e reforçar a valorização da anona como produto certificado e diferenciador.

O momento formativo terminou com uma degustação gastronómica conduzida pelo Chef Executivo Carlos Azevedo, que apresentou diferentes propostas culinárias à base de anona, evidenciando a versatilidade do fruto na gastronomia contemporânea.

Após as palestras, os participantes visitaram os stands dos expositores, onde foi possível observar a qualidade e diversidade do produto apresentado pelos agricultores.

A iniciativa assume-se como um espaço de promoção, partilha de conhecimento e valorização de um dos produtos emblemáticos da agricultura regional. O certame termina hoje, com a realização da cerimónia de entrega de prémios aos melhores produtores e produtos destacados da edição deste ano.