Funchal assinala Mês da Protecção Civil em Março

O Município do Funchal, através do Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal (SMPCF), vai promover, ao longo de Março o Mês da Proteção Civil 2026, uma iniciativa integrada nas celebrações do Dia Internacional da Proteção Civil, assinalado a 1 de Março, com um conjunto diversificado de actividades dirigidas à comunidade.

Segundo explica uma nota enviada à imprensa, o objectivo passa por "reforçar a cultura de segurança, prevenção e autoprotecção junto da população, sensibilizando crianças, jovens, profissionais e demais cidadãos para a importância da adopção de comportamentos seguros e da preparação para situações de emergência".

A programação conta, por exemplo, com a actividade lúdica 'Põe-te à Prova com o Agente P! – Dr. Why', que é dirigida à comunidade escolar, "que através de uma abordagem interativa e dinâmica promove a aprendizagem de conhecimentos essenciais na área da protecção civil, incentivando a participação activa dos jovens na construção de uma cultura de prevenção e segurança".

"O programa resulta do trabalho articulado entre o Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal, agentes de protecção civil e entidades parceiras, evidenciando a importância da cooperação na construção de uma comunidade mais informada, participativa e resiliente", aponta a mesma nota.

O programa completo das actividades pode ser consultado on-line e pode acompanhar o desenvolvimento das iniciativas ao longo do mês através dos canais oficiais do Município do Funchal e das redes sociais do Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal.