CDS apoia 'Condomínio Solidário' como modelo de inclusão social no Funchal

O deputado municipal do CDS/PP-Madeira, Duarte Miguel Correia, manifestou apoio ao Projecto de Regulamento 'Condomínio Solidário – Alojamento Municipal para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo e Vulnerabilidade Habitacional', na reunião da Assembleia Municipal do Funchal desta quarta-feira.

Para o deputado, citado através de comunicado, o regulamento representa "uma política pública concreta de inclusão social activa", distinguindo-se de uma resposta assistencialista por assentar num modelo integrado de acompanhamento técnico, contratualização de objectivos e planos individuais de intervenção orientados para a autonomia e empregabilidade. "Não estamos perante uma resposta assistencialista pontual, mas, sim, perante um modelo centrado na pessoa e no seu projecto de vida", afirmou.

Duarte Miguel Correia recordou que o Funchal conseguiu retirar cerca de 20% das pessoas da rua em três anos, concluindo que "as políticas públicas consistentes funcionam". Enquadrando o projecto no Orçamento Municipal de 2026, de 136 milhões de euros, defendeu que este tipo de resposta permite também reduzir custos indirectos na saúde pública e segurança.

O deputado concluiu que o 'Condomínio Solidário' "não resolve tudo, mas é uma peça essencial na política municipal", e que uma cidade que cuida dos mais vulneráveis é "uma cidade mais segura, mais organizada e mais justa".