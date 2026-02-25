Coligação PSD/CDS propõe carreira especial para profissionais da Cultura no Funchal

A Coligação 'Funchal Sempre Melhor' viu aprovada, na Assembleia Municipal do Funchal, uma proposta de recomendação para a criação de carreiras especiais na Administração Pública para os profissionais da área da cultura, informa através de comunicado à imprensa.

A iniciativa visa sensibilizar a Assembleia Legislativa da Madeira, a Assembleia da República e o Governo para a necessidade de reconhecer a especificidade técnica, artística e científica destas funções. Os autarcas pretendem que se "contribua para a valorização profissional e remuneratória, para a estabilidade laboral e para a redução da precariedade nesta área, tornando estas funções mais atractivas e garantindo a continuidade e qualidade do serviço público cultural".

Para a Coligação, "é inegável que os profissionais da área da cultura são elementos centrais que asseguram o funcionamento diário, a programação, a mediação cultural, a preservação do património, a produção artística e técnica, bem como a relação de proximidade entre os equipamentos culturais da cidade e a comunidade". Contudo, "estes profissionais encontram-se integrados em carreiras gerais da Administração Pública, enquadramento que não reflete adequadamente a natureza das suas funções".

A aprovação da proposta é considerada pelo PSD/CDS "um ponto de partida para reconhecer a referida especificidade e, sobretudo, para dignificar estes profissionais, a quem agradecemos o empenho diário".