IVBAM promove concurso de fotografia

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) promove até dia 3 de Abril o concurso de fotografia 'Rum da Madeira – Madeira Rum Festival', uma iniciativa que desafia profissionais e amadores a captar, através da imagem, a essência de um dos produtos mais emblemáticos da Região.

Sob o mote 'O Rum conta histórias, tu captas os momentos!', o concurso pretende valorizar não apenas o produto, mas todo o universo cultural, social e humano que o envolve. É um convite à descoberta da paisagem moldada pela cana-de-açúcar, do labor nos engenhos, dos saberes transmitidos de geração em geração e dos momentos de convívio que têm o Rum da Madeira como protagonista.

Segundo nota à imprensa, a iniciativa integra a programação do Madeira Rum Festival, que decorre de 14 a 18 de Abril, na Avenida Arriaga, no Funchal, e que anualmente afirma o Rum da Madeira como símbolo de identidade e tradição.

O concurso divide-se em duas categorias: 'Da Cana ao Engenho', dedicada à paisagem agrícola, à colheita e ao processo de produção do Rum da Madeira; e 'O Rum da Madeira em Momentos de Consumo', centrada nos contextos de degustação, convívio e celebração.

As fotografias serão sujeitas a votação pública, seguindo-se a avaliação final por um júri.

Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados, de cada categoria, que incluem garrafas de Rum da Madeira - categoria premium, visitas personalizadas a engenhos, bem como a participação em masterclass de Rum da Madeira e workshop 'Pau da Poncha', variando os benefícios de acordo com a classificação obtida.

A entrega dos prémios terá lugar no último dia do festival, num momento que promete celebrar não apenas os vencedores, mas também o talento e o envolvimento da comunidade.

Profissionais e amadores são convidados a participar. Porque cada fotografia pode contar uma história e cada história pode contribuir para preservar e promover o Rum da Madeira". Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira

Os interessados podem formalizar a inscrição através do endereço electrónico [email protected]