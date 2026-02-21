Reforçados meios no Faial envolvendo mais três corporações

Um incêndio em mato numa encosta na Fajã da Murta, no Faial, está a decorrer este sábado de tarde. O alerta soou pouco depois do meio-dia, tendo sido accionados os Bombeiros Voluntários de Santana, os Bombeiros Municipais de Machico e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, cada um com um autotanque, numa operação coordenada entre as três corporações.

O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC), com a equipa da Brigada Helitransportada, também foi mobilizado para apoiar os trabalhos de combate ao incêndio.

À medida que as chamas se propagaram pela encosta, os meios no terreno foram reforçados - alguns a caminho -, com a mobilização dos Bombeiros Sapadores do Funchal, dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, incluindo um autotanque pesado de cada corporação.

Além de vegetação, o fogo já terá consumido um palheiro que não tinha animais no seu interior.