Reforçados meios no Faial envolvendo mais três corporações

Seis corpos de bombeiros no terreno e equipa helitransportada
Um incêndio em mato numa encosta na Fajã da Murta, no Faial, está a decorrer este sábado de tarde. O alerta soou pouco depois do meio-dia, tendo sido accionados os Bombeiros Voluntários de Santana, os Bombeiros Municipais de Machico e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, cada um com um autotanque, numa operação coordenada entre as três corporações.
O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC), com a equipa da Brigada Helitransportada, também foi mobilizado para apoiar os trabalhos de combate ao incêndio.
À medida que as chamas se propagaram pela encosta, os meios no terreno foram reforçados - alguns a caminho -, com a mobilização dos Bombeiros Sapadores do Funchal, dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, incluindo um autotanque pesado de cada corporação.
Além de vegetação, o fogo já terá consumido um palheiro que não tinha animais no seu interior.
Orlando Drumond , 21 Fevereiro 2026 - 12:49
