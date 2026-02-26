35.ª Exposição Regional da Anona promove formação técnica e sensibilização dos jovens

No âmbito da 35.ª Exposição Regional da Anona, que decorre este fim-de-semana, dias 28 de Fevereiro e 1 de Março, realizaram-se durante esta semana iniciativas para a valorização do fruto característico da freguesia do Faial.

Na terça-feira, teve lugar a formação 'Podas de Anoneiras', no Posto Agrário de Santana, dinamizada por técnicos da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DRADR). A sessão contou com a presença do secretário Regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, sublinhando a importância institucional da acção. A formação teve como objectivo partilhar conhecimento e promover boas práticas agrícolas, reforçando a qualificação técnica e o acompanhamento contínuo dos produtores, contribuindo para uma produção regional mais eficiente e sustentável.

Esta quinta-feira, realizou-se a 'Oficina de Culinária com o fruto Anona', destinada aos alunos da Escola Básica e Secundária com Creche e Pré-Escolar Bispo D. Manuel Ferreira Cabral – Escola do Faial, orientada pela formadora Liliana Pereira, da DRADR. A actividade proporcionou às crianças uma abordagem prática e sensorial, permitindo-lhes conhecer melhor o fruto, aprender formas de o utilizar na culinária e compreender a sua importância económica e cultural.

No âmbito da 35.ª Exposição Regional da Anona integra, no próximo sábado, dia 28, pelas 17h30, estão previstas palestras técnicas e uma degustação gastronómica conduzida pelo Chef Executivo Carlos Azevedo.