Um domingo de céu cinzento mas com “boas abertas” na Madeira
A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o arquipélago da Madeira aponta para “céu geralmente muito nublado, com boas abertas a partir da tarde, excepto na ilha de Porto Santo”.
Haverá aguaceiros fracos e dispersos até final da manhã, mais frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira.
As temperaturas vão oscilar entre os 14 e os 19 graus na ilha da Madeira e entre os 13 e os 17 graus na ilha do Porto Santo.
O vento vai soprar fraco a moderado (até 30 km/hora) de norte/nordeste, rodando para norte/noroeste a partir da tarde, e soprando por vezes forte (até 45 km/hora) nas terras altas até final da manhã.
Em particular na área do Funchal, o céu vai apresentar-se igualmente com períodos de muita nebulosidade e o vento será fraco (inferior a 15 km/hora).
Em relação ao estado do mar, na costa Norte teremos ondas de norte/noroeste com 2,5 a 3 metros de altura, diminuindo gradualmente para 2 a 2,5 metros de altura. Na costa Sul, as ondas serão do quadrante sul com 1 a 1,5 metros de altura.
A temperatura da água do mar vai rondar os 18/19ºC.