Alterações ao trânsito no Funchal devido a prova de ciclismo este domingo

A 1.ª Taça da Madeira – Ciclismo de Estrada vai desenrolar-se no próximo sábado, na cidade do Funchal, motivando alterações temporárias à circulação rodoviária. A Câmara Municipal do Funchal solicita a melhor compreensão aos condutores por eventuais incómodos causados, bem como a colaboração no cumprimento da sinalização temporária.

Alterações previstas

Alterações temporárias à circulação rodoviária

Entre as 16h00 e as 19h00, o trânsito estará interrompido na Avenida Sá Carneiro, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Praça da Autonomia, Rua 31 de Janeiro e Rua 5 de Outubro a sul da Ponte do Bettencourt, Rua Visconde Anadia a sul da Ponte do Mercado, Rua dos Tanoeiros e Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, troço compreendido entre a Av. do Mar e Av. Arriaga.

O trânsito ficará condicionado na Avenida Arriaga a este da Avenida Zarco, Rua do Aljube e Rua do Visconde de Anadia, no troço compreendido entre a Ponte do Campo da Barca e Ponte do Mercado.

Transportes públicos

Relativamente aos transportes públicos, as carreiras da Zona Oeste circularão pela Estrada Monumental em direção à Avenida Luís de Camões ou à Avenida do Infante, retomando as viagens de regresso na Avenida do Infante, junto à Escola Cristóvão Colombo, ou na Rua Dr. Brito Câmara, junto ao Plaza Madeira, podendo as carreiras da Rodoeste optar pela utilização da Via 25 de Abril até ao terminal do Campo da Barca e vice-versa. As carreiras da Zona Norte circularão pela Rua 5 de Outubro, efetuando inversão de marcha na Ponte Nau Sem Rumo, e terminando ao longo da Rua 31 de Janeiro.

As carreiras da Zona Este circularão pela Rua do Visconde de Anadia, efetuando inversão de marcha na Ponte do Mercado e seguindo em direção à Rua do Oudinot e Rua da Infância, onde realizarão o início e fim de viagem, podendo as carreiras da SAM optar pela utilização da Via 25 de Abril até ao Edifício 2000, enquanto as carreiras da Companhia Carros de São Gonçalo realizarão o início e fim de viagem na Rua do Visconde de Anadia, junto ao Centro Comercial Anadia. Os horários e percursos alternativos deverão ser consultados nos respetivos websites dos operadores de transporte público.

Praças de Táxis

As praças de táxis da Avenida Dr. Sá Carneiro e da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses serão temporariamente desativadas, podendo, em alternativa, ser utilizada a doca de autocarros da Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, a praça situada a sul do Marina Shopping, com o limite máximo de quatro táxis, e a praça da Rua Cónego Jerónimo Dias Leite, com o limite máximo de sete táxis, não devendo ser excedido o número máximo de viaturas em cada local, garantindo-se que a via de circulação não fique obstruída, designadamente em caso de emergência.

Estacionamento na via pública

Fica proibido o estacionamento em todos os lugares de duração limitada (parcómetros) e nos lugares destinados a motociclos situados na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, designadamente na faixa sul, no troço compreendido entre a Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro e a Avenida Zarco, entre as 16h00 e as 19h00.

Parques de Estacionamento

O parque de estacionamento da Praça CR7, na Avenida Dr. Sá Carneiro, ficará encerrado a partir das 16h00, reabrindo após a normalização da circulação automóvel. O parque de estacionamento Almirante Reis terá acesso pela Rua D. Carlos I e saída pela Rua Artur Sousa Pinga.

Acesso ao Porto do Funchal

O acesso ao Porto do Funchal deverá ser efectuado pela Rua Carvalho Araújo ou pelo Túnel de acesso ao Porto do Funchal.