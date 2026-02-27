Conservatório com pré-inscrições abertas até 20 de Março

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira abriu oficialmente o período de pré-inscrições para o próximo ano lectivo, com as candidaturas decorrerem até 20 de Março.

A instituição oferece as seguintes opções: Cursos Livres em Artes, Ensino Artístico Especializado, Cursos Profissionais, Curso de Jazz e Curso de Música Moderna – Pop/Rock.

"Com esta abertura, o Conservatório inicia a preparação de um novo ciclo, proporcionando oportunidades de crescimento artístico, experiências práticas e contacto com projectos e espaços que apoiam a formação nas diferentes áreas das artes", sublinha a direcção.

As renovações de matrícula dos alunos que já se encontram a frequentar as actividades ocorrerão em data a anunciar.

Mais do que ensino, o Conservatório oferece experiência: contacto com projectos reais, participação em iniciativas culturais, utilização de espaços preparados para a criação artística e integração numa comunidade que valoriza o talento e a disciplina. Com a abertura das pré-inscrições, a instituição reforça o seu posicionamento na formação artística, promovendo o crescimento pessoal, a excelência técnica e uma visão profissional nas artes. Direcção do Conservatório da Madeira

Estas e outras informações, bem como a inscrição, estão disponíveis no site da instituição.