Domingo mais quente

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo, 22 de Fevereiro, uma pequena subida da temperatura máxima e céu em geral pouco nublado, podendo apresentar por vezes períodos de maior nebulosidade por nuvens altas.

O vento deverá soprar em geral fraco (inferior a 20 km/h) predominando do quadrante leste.

As temperaturas vão variar entre os 14 e os 21 ºC no Funchal e os 14 e 19 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas do quadrante sul com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 18 e os 19 ºC.