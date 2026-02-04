Fafe e Torreense empatam no Minho na primeira mão das meias-finais

Fafe e Torreense empataram hoje 1-1, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, no recinto dos minhotos, da Liga 3, frente ao emblema de Torres Vedras, do segundo escalão.

O primeiro embate entre as surpresas da prova 'rainha', que vai assegurar a sétima presença de uma equipa de um escalão secundário na final, no Estádio Nacional, em Oeiras, no dia 24 de maio, remeteu a decisão para o segundo jogo, em abril, no campo do quarto classificado da II Liga.

Aos 43 minutos, João Ribeiro Oliveira deu vantagem aos fafenses, que ficaram reduzidos a 10 jogadores, com a expulsão do guarda-redes João Gonçalo, aos 55, com o espanhol Manuel Pozo a chegar à igualdade, aos 59, antes de Costinha, já perto do final, deixar a formação 'grená' também com menos um jogador, por acumulação de cartões amarelos.

A outra meia-final da 86.ª edição da Taça de Portugal vai ser disputada pelo FC Porto, que já ergueu o troféu 20 vezes, frente ao vencedor do embate dos quartos de final entre o Sporting, bicampeão nacional e detentor do título, e o AVS, lanterna-vermelha da I Liga, marcado para quinta-feira, em Lisboa.