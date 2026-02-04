Dançando com a Diferença emite pesar pela morte de Maria João Pereira

A Dançando com a Diferença emitiu, esta tarde, uma nota de pesar pelo falecimento da intérprete da companhia, Maria João Pereira, que integrou o elenco dos espectáculos 'Happy Island', de La Ribot, 'Doesdicon', de Tânia Carvalho, 'Qual é o Código', de Sofia Neuparth e 'Ôss', de Marlene Monteiro Freitas.

Informa que o funeral decorre esta tarde, numa cerimónia presidida por familaires e amigos mais próximos.

Henrique Amoedo expressa as suas condolências à família e amigos, e destaca algumas das características marcantes da artista. "A resiliência — por vezes teimosia — e o seu humor ácido contribuíram, sem dúvida, para que o brilho desta grande intérprete pudesse ser plenamente apreciado em cena.”

Maria João Pereira integrou a Dançando com a Diferença em 2012, onde desenvolveu um trabalho contínuo ao longo de mais de uma década. Em 2016, participou na reposição das criações de Henrique Amoedo 'Endless e Madeira. No Centro da Cor, o Som'.

O talento da artista não passou despercebido ao olhar do sector cultural. Em 2023, recebeu da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) o galardão de Melhor Bailarina, distinção atribuída pela sua prestação no espetáculo 'Ôss', de Marlene Monteiro Freitas.

"Maria João Pereira faleceu aos 46 anos e deixou um legado indelével no mundo das Artes em Portugal", remata a nota.