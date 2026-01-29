Albuquerque evita apoiar candidatos presidenciais

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou esta quinta-feira, que não está inclinado a pronunciar-se sobre qualquer dos candidatos finalistas às eleições Presidenciais, António José Seguro e André Ventura, sublinhando que a sua principal preocupação passa pelos compromissos que venham a assumir com a Região.

À margem da visita à obra do complexo habitacional de Água de Pena, em Machico, em execução ao abrigo do PRR Habitação para a Região Autónoma da Madeira, Miguel Albuquerque referiu que, do debate recente entre os candidatos, retirou duas conclusões principais. A primeira, segundo disse, é que quem saiu politicamente fragilizado foi o Governo da República, uma vez que ambos os candidatos criticaram de forma contundente as políticas nacionais, nomeadamente na área da Saúde, deixando antever dificuldades para a manutenção do actual ministro da tutela, independentemente do vencedor das eleições.

A segunda leitura feita pelo governante regional prende-se com a legislação laboral, considerando que, seja qual for o candidato eleito, a alteração da lei laboral deverá ficar suspensa, sem avanços significativos no próximo ciclo político.

Questionado sobre a participação eleitoral, Miguel Albuquerque garantiu que irá votar, sublinhando a importância do acto eleitoral, embora tenha alertado para aquilo que considera ser um padrão recorrente em períodos pré-eleitorais, em que são feitas promessas à Região que depois não se concretizam.

O presidente do Governo Regional frisou que a principal preocupação dos madeirenses e porto-santenses continua a ser a mobilidade, uma matéria que classificou como uma verdadeira questão de Estado e da exclusiva responsabilidade do poder central. Nesse sentido, defendeu que o futuro Presidente da República deve assumir, ainda durante a campanha, uma posição política clara sobre este dossiê, por respeito às populações da Madeira.

Miguel Albuquerque manifestou ainda abertura para receber os candidatos na Região, considerando que a sua presença seria positiva para que compreendam melhor as necessidades específicas da Madeira, reiterando que a questão da mobilidade deve merecer uma palavra clara e firme por parte de quem vier a ocupar o cargo de Presidente da República.