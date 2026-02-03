Livro de Manuel Nicolau preserva memória da Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, considerou hoje que o livro Manuel Nicolau, 'Retratos', constitui “um testemunho vivo” da história social da Madeira e uma homenagem singela a um fotógrafo que soube olhar a realidade para além do olhar comum.

No encerramento da cerimónia de lançamento da obra, Miguel Albuquerque sublinhou que o livro vai muito além do trabalho de um repórter fotográfico, assumindo-se como o resultado do olhar de um artista capaz de captar a dureza, a adversidade e a estratificação de uma sociedade marcada por dificuldades.

Referindo-se às imagens reunidas no volume, o chefe do Executivo regional destacou retratos do quotidiano rural e piscatório, de agricultores, famílias e crianças, que espelham “vivências cruas, de sobrevivência”, deixando um registo fiel das condições sociais de gerações passadas. Para Albuquerque, cada rosto retratado “tem um mapa de sofrimento, mas também de força e coragem”.

O governante defendeu ainda a importância da obra para as novas gerações, sublinhando que o conhecimento do passado é essencial para compreender o presente e projectar o futuro. “Só sabendo de onde viemos conseguimos perceber o que somos e o que queremos ser”, afirmou, rejeitando a ideia de camuflar a dureza da história vivida por grande parte da população madeirense.

Albuquerque agradeceu à família de Manuel Nicolau por ter disponibilizado o espólio à Região, considerando a publicação um contributo fundamental para a preservação da memória histórica e artística da Madeira. A edição da obra póstuma é da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional de Cultura.