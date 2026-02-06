Albuquerque espera “não ter adversários" nas eleições internas

O presidente do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou hoje, à margem da visita à Escola Básica com Pré-Escolar e Creche Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, na Camacha, que espera não ter adversários nas eleições internas do partido, previstas para o próximo mês.

"Espero não ter adversários. Qualquer pessoa pode candidatar-se, mas neste momento estou no exercício do cargo de presidente do Governo, liderando a maioria das câmaras e assumindo responsabilidades. Não me parece apropriado que o líder do maior partido não seja também o presidente do Governo", declarou Albuquerque, que é também presidente do Governo Regional.

O líder regional do PSD sublinhou a sua intenção de manter-se à frente do partido, reforçando a interligação entre a direcção do Governo e a direcção do PSD Madeira, numa fase em que a formação política se prepara para renovar os seus órgãos regionais.