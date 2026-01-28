Complexo habitacional de Água de Pena recebe investimento superior a 4,9 milhões de euros

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, visita esta quinta-feira, 29 de janeiro, às 11h30, as obras em curso no complexo habitacional de Água de Pena, em Machico, promovidas ao abrigo do PRR Habitação para a Região Autónoma da Madeira.

De acordo com a nota enviada, o empreendimento, situado junto ao Caminho do Cemitério, contempla a construção de 24 fogos, sendo 12 de tipologia T1 e 12 de tipologia T2, acompanhados de um número igual de estacionamentos e arrecadações.

O projecto, com uma área total de construção de 3.000 m², foi lançado pela Investimentos Habitacionais da Madeira no âmbito do concurso público para aquisição de habitação a custos controlados, integrando-se nas medidas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) destinadas a apoiar o acesso à habitação na Região.

Segundo o comunicado, o investimento total no complexo supera os 4,9 milhões de euros.