Vídeos mostram fúria do mar e estragos no Paul do Mar

A força do mar está a fazer sentir-se com forte intensidade no Paul do Mar, na Calheta, com ondas de vários metros a causarem avultados.

Nos vídeos compartilhados pelo 'IlovePauldoMar' é possível perceber a dimensão da fúria das águas, bem como alguns danos numa embarcação e num carro, que estavam localizados no cais da localidade

Ondas de vários metros causam estragos avultados no Paul do Mar A forte agitação marítima provocada pela passagem da depressão Joseph, que desde ontem afecta o arquipélago da Madeira, já causou estragos significativos na freguesia do Paul do Mar, no concelho da Calheta.

Inundações no bairro social do Paul do Mar, Foto Junta de Freguesia

A Junta de Freguesia deixa o apelo para que toda a população mantenha "atenção redobrada, evite zonas de risco e siga todas as recomendações de segurança"

"Para qualquer situação ou necessidade de apoio, contactem-nos de imediato para podermos ajudar. Pedimos a colaboração de todos", sublinha, acrescentando que já está no terreno com a proteção civil municipal, a acompanhar a situação e disponível para apoiar dentro das suas possibilidades.

Até ao momento, os Bombeiros Voluntários da Calheta não tinham sido chamados a intervir, não havendo registo de feridos.

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) colocou a Costa Sul sob aviso amarelo, com ondas do quadrante oeste entre 4 e 4,5 metros, até às 6 horas de quinta-feira. Também a Costa Norte está sob aviso laranja até às 3 horas de quinta-feira, dia 29, com ondas de noroeste entre 5 e 6 metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima.