FrenteMar Funchal encerra todos os acessos ao mar

A FrenteMar Funchal acaba de informa que todos os acessos ao mar nos complexos balneares e nas praias encontram-se encerrados, por motivos de segurança, devido à forte agitação marítima que se faz sentir.

De acordo com a informação divulgada, a circulação pedonal entre a Praia Formosa e Câmara de Lobos está igualmente interdita, como medida preventiva face às condições adversas do estado do mar.

"Apelamos a todos os transeuntes que circulam junto à orla marítima para que redobrem os cuidados, mantenham a atenção e respeitem rigorosamente a sinalização existente. A sua segurança é a nossa prioridade", sublinha a entidade.

Ainda durante o dia de hoje, antes desta medida, voltou a chegar à redação do DIÁRIO relatos de pessoas que continuam a ignorar a sinalética presente na promenade.

Ao nosso jornal, o director David Cunha deu conta dessa situação. "O troço encontra-se fechado desde ontem à tarde, porque já sabíamos que o estado do mar iria agravar-se. Por questões de segurança, encerramos esta área. No entanto, algumas pessoas acabam por ignorar as restrições. Colocamos barreiras físicas e sinalização mas, ainda assim, há quem desrespeite", sublinhou.

"Os nadadores-salvadores não só alertam as pessoas, como explicam de forma didática o motivo do encerramento, tentando impedir a transgressão das regras. Apesar disso, há sempre quem ignore as indicações, e nestes casos é chamada a Polícia Marítima para intervir", referiu, acrescentando que as pessoas que não cumprem podem incorrer em coimas entre os 30 e 300 euros.