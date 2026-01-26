Biblioteca Municipal do Funchal como nova sessão do Clube de Leitura

A Biblioteca Municipal do Funchal promove, quarta-feira, 28 de Janeiro, pelas 18 horas, uma nova sessão do seu Clube de Leitura, que contará com a presença do escritor e editor José Maria Ramada, que irá apresentar a sua mais recente obra, um volume duplo que reúne os títulos Nostalgia – Sinto a tua ausência, no género da poesia, e Cravos de Poeta, um romance.

As duas obras reflectem vivências pessoais do escritor, percorrendo geografias como a sua terra natal, Fafe, bem como os contextos de emigração na Suíça e de residência actual na Madeira, abordando temas como a memória, a saudade, a identidade e a experiência humana.