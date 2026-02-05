13.ª edição do Trail do Porto Moniz com mais de 600 inscritos

A 13.ª edição do Trail do Porto Moniz 2026 realiza-se este domingo, dia 8 de Fevereiro, "consolidando-se como uma das provas mais emblemáticas do calendário de trail-running na Região Autónoma da Madeira", lê-se numa nota da organização, o Clube de Montanha do Funchal (CMOF), que conta ter mais de 600 atletas a participarem.

"Disputado numa das zonas mais singulares da ilha, o evento volta a afirmar-se pela combinação entre desporto, natureza e forte envolvimento comunitário", refere. "A edição de 2026 regista mais de 600 atletas inscritos, confirmando o crescimento sustentado e o interesse contínuo pela prova. Destaque ainda para a prova curta de 13 quilómetros, que voltou a esgotar, contando com 360 atletas, refletindo a forte adesão por parte de atletas de diferentes níveis e experiências", salienta.

Garantindo ter recebido "feedback muito positivo dos participantes na edição anterior", este ano a organização "optou por manter os percursos, garantindo continuidade e qualidade técnica. Assim, o programa competitivo inclui o Trail Ultra de 43 km, o Trail Longo de 25 km e o Trail Curto de 13 km, percursos já bem conhecidos pela sua exigência e beleza natural".

Quanto ao plano competitivo, "o Trail do Porto Moniz contará com a presença de vários atletas de elevado nível, incluindo vencedores de edições anteriores, como Bruno Coelho e Inês Jordão, Aroa Sío, Tiago Aires e Maria João Abreu, entre muitos outros, prometendo uma edição altamente competitiva, sem excluir a possibilidade de surpresas por parte de atletas considerados outsiders", calcula.

Quanto a novidades, uma das principais nesta edição "é a introdução, pela primeira vez, de prize money, que será atribuído aos três primeiros classificados de cada distância, valorizando o desempenho desportivo e reforçando o caráter competitivo do evento", anuncia a organização.

Outro dado relevante será "a participação de cerca de 60 atletas provenientes de fora da Região Autónoma da Madeira, evidenciando a projeção crescente do evento além-fronteiras", o que "para muitos destes atletas, o Trail do Porto Moniz integra também o plano de preparação para o MIUT – Madeira Island Ultra Trail, que se realiza em Abril e que parte, na sua maior distância, do município do Porto Moniz", recorda.

A terminar, "a organização destaca o apoio fundamental do Município do Porto Moniz, parceiro desde a primeira edição e um pilar essencial no desenvolvimento dos projetos promovidos pelo CMOF nesta zona única da ilha. O evento conta igualmente com o apoio de vários patrocinadores e entidades parceiras, entre as quais a Direção Regional de Desporto, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, o Grupo HPA Saúde, a MadeiraRent, a Fábrica Chá Bom, a Associação Madeira do Desporto para Todos, a Empresa de Cervejas da Madeira, o Serviço Regional de Proteção Civil, a Polícia de Segurança Pública, a GESBA – Banana da Madeira, o Hotel Aqua Natura Bay, a Rodoeste, a Laser Madeira, a Épura-Cor Publicidade e a Oficina das Medalhas", elenca parceiros e patrocinadores.

"Mais do que uma competição", garante, o Trail do Porto Moniz "assume-se como uma celebração do desporto, da superação e do respeito pela natureza, envolvendo atletas, voluntários, famílias e a comunidade local num evento que promove o território e os seus valores", conclui a nota prévia ao evento que se realiza dentro de 3 dias.