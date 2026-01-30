Fundação Cecilia Zino lança 5.ª edição do Concurso Passaporte

A Fundação Cecilia Zino lançou a 5.ª edição do Concurso Passaporte Fundação Cecilia Zino, uma iniciativa de mediação cultural destinada a incentivar a participação regular de jovens até aos 26 anos em espaços e actividades culturais.

Após a adesão registada na edição anterior, a nova edição do concurso tem início a 30 de janeiro e decorre até 31 de dezembro de 2026. Durante este período, os participantes são desafiados a visitar diversos agentes culturais parceiros, cuja lista se encontra em permanente actualização.

Entre as entidades parceiras incluem-se museus tutelados pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, como o Museu Quinta das Cruzes e a Casa-Museu Frederico de Freitas, bem como espaços sob tutela da Câmara Municipal do Funchal, nomeadamente o Teatro Municipal Baltazar Dias, entre outros. A listagem completa dos parceiros pode ser consultada em passaporte.fcz.pt.

Para se habilitarem aos prémios, os participantes devem recolher 18 carimbos, obtidos junto das entidades parceiras, comprovando a sua presença nos respectivos espaços culturais.

O concurso atribui três prémios: uma viagem para duas pessoas a Lisboa, com alojamento incluído e entradas no MAAT e na Fundação Calouste Gulbenkian; um iPhone 16; e um computador portátil Lenovo.

Os passaportes da 5.ª edição podem ser levantados no Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecilia Zino, situado no primeiro andar do número 10 das arcadas da Rua do Bettencourt, bem como nas entidades culturais parceiras. Mais informações podem ser obtidas através das redes sociais da Fundação Cecilia Zino ou no site oficial da iniciativa.