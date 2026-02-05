Obras de eficiência energética avançam na escola do Arco da Calheta

O Secretário Regional de Equipamentos e Infra estruturas, Pedro Rodrigues, visitou, hoje, a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche Manuel da Silva Leça, na freguesia do Arco da Calheta, "para se inteirar dos trabalhos que já estão a decorrer no âmbito da implementação de medidas de melhoria de eficiência energética e beneficiação deste estabelecimento escolar."

A empreitada, enquadrada no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), representa um investimento a rondar os 700 mil euros, acrescido de IVA, e tem um prazo de execução estimado de 240 dias, estando a sua conclusão prevista para o final do próximo mês de Junho.

Segundo nota de imprensa remetida, os trabalhos em curso incluem a substituição do sistema de iluminação, a instalação de um sistema fotovoltaico para autoconsumo sem baterias, a implementação de bomba de calor, a substituição de vãos envidraçados por caixilharia com corte térmico, bem como o isolamento térmico da cobertura e das fachadas.

A intervenção visa, além disso, melhorias na rede de águas existente, com vista a aumentar a sua eficiência, e outros trabalhos de construção civil de apoio.

Segundo Pedro Rodrigues, a aposta do Governo Regional na reabilitação das escolas públicas e na implementação de medidas de eficiência energética tem sido determinante para melhorar as condições de ensino. O governante sublinhou que estas intervenções permitem criar espaços mais seguros, confortáveis e adequados às exigências pedagógicas actuais, contribuindo para o sucesso escolar dos alunos.

O secretário regional destacou ainda que a renovação do parque escolar público constitui uma prioridade do Governo Regional, integrando uma estratégia mais ampla de valorização da educação e de melhoria da qualidade de vida da comunidade escolar, inserida num conjunto de obras de eficiência energética em vários edifícios públicos da Região.