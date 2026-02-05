Obras de eficiência energética avançam na escola do Arco da Calheta
Conclusão da empreitada com investimento de 700 mil euros está prevista para o final de Junho
O Secretário Regional de Equipamentos e Infra estruturas, Pedro Rodrigues, visitou, hoje, a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche Manuel da Silva Leça, na freguesia do Arco da Calheta, "para se inteirar dos trabalhos que já estão a decorrer no âmbito da implementação de medidas de melhoria de eficiência energética e beneficiação deste estabelecimento escolar."
A empreitada, enquadrada no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), representa um investimento a rondar os 700 mil euros, acrescido de IVA, e tem um prazo de execução estimado de 240 dias, estando a sua conclusão prevista para o final do próximo mês de Junho.
Segundo nota de imprensa remetida, os trabalhos em curso incluem a substituição do sistema de iluminação, a instalação de um sistema fotovoltaico para autoconsumo sem baterias, a implementação de bomba de calor, a substituição de vãos envidraçados por caixilharia com corte térmico, bem como o isolamento térmico da cobertura e das fachadas.
A intervenção visa, além disso, melhorias na rede de águas existente, com vista a aumentar a sua eficiência, e outros trabalhos de construção civil de apoio.
Segundo Pedro Rodrigues, a aposta do Governo Regional na reabilitação das escolas públicas e na implementação de medidas de eficiência energética tem sido determinante para melhorar as condições de ensino. O governante sublinhou que estas intervenções permitem criar espaços mais seguros, confortáveis e adequados às exigências pedagógicas actuais, contribuindo para o sucesso escolar dos alunos.
O secretário regional destacou ainda que a renovação do parque escolar público constitui uma prioridade do Governo Regional, integrando uma estratégia mais ampla de valorização da educação e de melhoria da qualidade de vida da comunidade escolar, inserida num conjunto de obras de eficiência energética em vários edifícios públicos da Região.
Investir na renovação do nosso parque escolar público tem sido uma das prioridades do Governo Regional. Reabilitar as nossas escolas, dotando-as de melhores condições, não é apenas uma questão de manutenção estrutural dos próprios edifícios, mas um investimento estratégico na valorização da educação e na qualidade de vida da nossa comunidade escolar Pedro Rodrigues