Escolas da Calheta distinguidas com Bandeira Eco-Escolas pelo trabalho em sustentabilidade

Oito edifício de estabelecimentos de ensino do concelho da Calheta foram distinguidos esta terça-feira, 27 de Janeiro, com a Bandeira Eco-Escolas, numa cerimónia realizada no Centro Cívico do Estreito da Calheta.

O galardão reconhece a participação destas escolas no Programa Eco-Escolas ao longo do último ano lectivo, bem como a implementação de práticas ligadas à educação ambiental e à sustentabilidade. A sessão contou com a presença de directores, coordenadores do projecto e alunos envolvidos nas atividades desenvolvidas.

Na cerimónia, a presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, agradeceu o empenho das comunidades escolares e salientou a importância da educação ambiental desde a infância. Segundo a autarca, “os nossos recursos são cada vez mais limitados, pelo que é importante ensinar, desde os mais pequeninos, como devemos cuidar do nosso planeta”, sublinhando ainda que esta é uma política “que alcança várias gerações”.

Doroteia Leça referiu igualmente que o concelho tem vindo a afirmar-se na área da educação, destacando o trabalho diário desenvolvido pelas escolas do município.

A sessão terminou com um momento cultural protagonizado por um grupo de alunos, que interpretou várias canções, assinalando a entrega dos galardões.