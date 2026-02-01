Cinco agrupamentos avançam para a última fase da obra do Hospital Central e Universitário da Madeira

Cinco agrupamentos foram apurados na sequência do concurso limitado por prévia qualificação para a empreitada da 3.ª Fase dos Hospital Central e Universitário da Madeira, dedicada às "Infraestruturas Gerais, Acabamentos e Instalações Técnicas”. Segundo explica o gabinete de Pedro Rodrigues, os agrupamentos seleccionados passam agora à última fase do concurso, sendo convidados a apresentar propostas no prazo máximo de 45 dias.

"Esta decisão do Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, surge após a análise das candidaturas submetidas para efeitos de qualificação pelo júri, que elaborou o relatório final da fase de qualificação", aponta uma nota enviada à imprensa pela tutela.

Para o governante, esta é uma etapa estratégica. “Atingimos a fase final do concurso, uma etapa decisiva que nos irá permitir assegurar o arranque da terceira e última fase da empreitada do novo Hospital Central e Universitário da Madeira sob a responsabilidade da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas", indica, acrescentando que "este é um passo fundamental para concretizar um hospital moderno, capaz de responder às necessidades da população e de afirmar a Região como referência na área da saúde".

"Nesta fase, a interligação entre a SREI, a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e a Estrutura de Missão liderada pelo Dr. Pedro Ramos, é essencial para a concretização do projecto. E já estamos a dar os primeiros passos nesse sentido", avança Pedro Rodrigues.

O valor do preço base do procedimento para esta 3.ª fase foi de 265.000.000 euros, englobando infraestruturas gerais, acabamentos e instalações técnicas. O seu início está previsto para o primeiro semestre de 2026.

A última fase desta empreitada ficará a cargo da Secretaria Regional da Saúde e terá por objecto a aquisição dos equipamentos hospitalares, estando a conclusão desta unidade hospitalar prevista para o final de 2029.

