Iniciativa '+ Comércio local' regressa em formato digital

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) volta, juntamente com a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), a promover a iniciativa ‘+Comércio Local’. Esta 5.ª edição, à semelhança das anteriores, pretende promover o comércio local no concelho do Funchal.

Durante a apresentação desta edição, que decorreu esta manhã no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, Isabel Brazão, directora do Departamento de Economia, Turismo e Mercados da autarquia, deu conta da novidade deste ano: a inscrição na iniciativa através da aplicação 'funchalmunícipe'. Por cada 20€ em compras nas lojas aderentes, o consumidor fica habilitado a um cupão electrónico.

A leitura deverá ser realizada através do QR Code na aplicação e nos meses de Março, Abril e Maio serão sorteado a 60 prémios de 250€.

No total são 15 mil euros em prémios. O valor dos prémios deve ser aplicado nas lojas aderentes.

Relativamente a edição do ano transacto, Isabel Brazão, informou que se tratou de um sucesso, com mais comerciantes e munícipes a participar. Em comparação a 2024, existiram mais 63 inscrições num total de 221 estabelecimentos comerciais, 67 restaurantes e 51 serviços.

A iniciativa representou um impacto económico de 2,5 milhões de euros, tendo sido fornecidos aos comerciantes 126.950 mil cupões.

O presidente da edilidade, Jorge Carvalho, enalteceu a iniciativa, apelando à participação dos comerciantes e dos munícipes nesta edição.