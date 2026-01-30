Governo Regional disponibiliza meios para apoiar resposta à tempestade 'Kristin' no continente

O Governo Regional da Madeira manifestou, hoje, a sua total solidariedade para com as populações e territórios do continente afectados pela tempestade 'Kristin', na sequência da situação de calamidade declarada pelo Conselho de Ministros, que provocou danos significativos em infraestruturas críticas em várias zonas do país.

Em nota remetida às redacções, o Executivo Regional explica que colocou à disposição do Estado Português meios humanos e técnicos especializados para colaborar na resposta à emergência. Através das Secretarias Regionais de Saúde e Protecção Civil e de Equipamentos e Infraestruturas, foi disponibilizada uma força conjunta dos Bombeiros da Madeira, coordenada pelo Serviço Regional de Protecção Civil, bem como apoio técnico da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM).

A colaboração, segundo o comunicado, traduz-se na possibilidade de mobilização imediata de equipas técnicas qualificadas, destinadas a apoiar os trabalhos de recuperação da rede eléctrica e de outras infraestruturas essenciais, sempre que tal venha a ser considerado necessário pelas entidades responsáveis no terreno.

O Governo Regional da Madeira reafirma, assim, o seu compromisso com a solidariedade institucional e a cooperação nacional, sublinhando a disponibilidade para contribuir para uma resposta eficaz, coordenada e célere à situação de calamidade, em apoio às populações e às áreas mais afectada.