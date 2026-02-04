Proteja o seu lar durante tempestades

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou nas últimas horas o aviso laranja para a agitação marítima forte na Madeira e emitiu também um novo aviso amarelo devido à previsão de precipitação intensa. A actualização do estado do tempo aponta para um agravamento das condições meteorológicas, sobretudo durante a próxima madrugada.
De acordo com o IPMA, na costa Sul da ilha da Madeira e nas zonas montanhosas, a chuva poderá ser por vezes forte entre as 3 e as 6 horas de amanhã, sendo este o período considerado mais crítico. A precipitação intensa, associada a rajadas de vento e ao estado do mar, aumenta o risco de ocorrências como cheias rápidas e inundações, especialmente em zonas urbanas e áreas mais vulneráveis.
Perante este cenário meteorológico adverso, importa reforçar a atenção para fenómenos como cheias e inundações, que tendem a ocorrer com maior frequência durante períodos de chuva intensa e persistente. Estes eventos extremos podem provocar danos significativos em habitações e infra estruturas.
No 'Explicador' de hoje, esclarecemos como agir nos episódios de chuva intensa para minimizar esses riscos.
A diferença entre cheias e inundações
Apesar de serem frequentemente usados como sinónimos, não significam exatamente o mesmo. As cheias correspondem à subida do nível da água em rios, ribeiras ou cursos de água, enquanto as inundações ocorrem quando a água transborda e cobre áreas que, habitualmente, se encontram emersas.
Ambos os fenómenos podem ter origem natural ou resultar da acção humana. Entre as causas naturais mais comuns estão a precipitação intensa e prolongada, o degelo de neve ou gelo e a ocorrência de tempestades severas ou furacões. Já as causas antrópicas incluem factores como a urbanização excessiva, a deflorestação, alterações no curso natural dos rios e a construção de barragens, que podem modificar os padrões de escoamento da água.
Agora, importa saber como agir para proteger a casa e garantir a segurança de toda a família.
Como proteger a sua casa de cheias e inundações
Existem várias medidas preventivas que podem ser adoptadas para minimizar os danos provocados por cheias e inundações, tanto no interior como no exterior da habitação. Se a casa dispuser de espaço exterior, a atenção deve ser redobrada, uma vez que os problemas no exterior podem rapidamente alastrar para o interior.
Medidas a adoptar no interior da sua casa
- Mantenha-se informado. Sempre que existam previsões de chuva intensa ou persistente, acompanhe atentamente os avisos do Serviço Regional da Protecção Civil, os meios de comunicação social e outras fontes de informação fiáveis.
- Elabore um plano de emergência onde identifique as áreas da casa mais vulneráveis à entrada de água. Recorde-se de que a água nem sempre entra apenas pelas portas, por isso canalizações, paredes com tijolo de ar ou outros pontos menos óbvios podem facilitar infiltrações.
- Identifique os pontos essenciais da sua casa. Em situações de inundação, a rapidez de resposta é crucial. Saiba exatamente onde se encontram os quadros eléctricos, válvulas de corte da água e do gás, para poder desliga-los atempadamente. Guarde lanternas, pilhas e outros equipamentos de iluminação num local de fácil acesso.
- Garanta a segurança dos seus animais de estimação. Estes fenómenos podem ocorrer na sua ausência. Certifique-se que os animais conseguem deslocar-se para zonas mais elevadas da casa ou que podem ser retirados atempadamente para um local seguro.
- Prepare um kit de emergência. Reúna medicamentos essenciais, água potável, alimentos que perecíveis, roupa, documentos e os contactos do seguro de habitação e do seu agente de seguros.
- Evite o contacto entre electricidade e água. Se a sua habitação estiver localizada numa zona de risco, eleve os equipamentos eléctricos sempre que possível, como televisores ou electrodomésticos fixos à parede.
- Instale portas e janelas resistentes a inundações. Existem soluções específicas concebidas para resistir à pressão da água e criar uma vedação eficaz, reduzindo a probabilidade de infiltrações.
- Proteja os bens de maior valor. Guarde os objectos importantes em locais elevados, como sótãos.
Medidas a adoptar no exterior da habitação
- Observe o escoamento natural da água. Em dias chuvosos, identifique o percurso habitual da água no terreno. Isso facilita a instalação de sistemas de drenagem.
- Reforce a protecção das estruturas. A aplicação de tintas impermeabilizantes em pavimentos, paredes e tetos cria uma barreira adicional contra a entrada de água e o desenvolvimento de humidade.
- Realize limpezas regulares e mantenha limpas as zonas mais propensas à acumulação de água.
- Fixe objectos soltos, como mobiliário e elementos decorativos exteriores.
- Proteja áreas menos frequentadas. Zonas como arrecadações, caves ou anexos merecem atenção especial.
Este Explicador contém informações do site Zurich.