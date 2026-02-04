Proteja o seu lar durante tempestades

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou nas últimas horas o aviso laranja para a agitação marítima forte na Madeira e emitiu também um novo aviso amarelo devido à previsão de precipitação intensa. A actualização do estado do tempo aponta para um agravamento das condições meteorológicas, sobretudo durante a próxima madrugada.

De acordo com o IPMA, na costa Sul da ilha da Madeira e nas zonas montanhosas, a chuva poderá ser por vezes forte entre as 3 e as 6 horas de amanhã, sendo este o período considerado mais crítico. A precipitação intensa, associada a rajadas de vento e ao estado do mar, aumenta o risco de ocorrências como cheias rápidas e inundações, especialmente em zonas urbanas e áreas mais vulneráveis.

Perante este cenário meteorológico adverso, importa reforçar a atenção para fenómenos como cheias e inundações, que tendem a ocorrer com maior frequência durante períodos de chuva intensa e persistente. Estes eventos extremos podem provocar danos significativos em habitações e infra estruturas.

No 'Explicador' de hoje, esclarecemos como agir nos episódios de chuva intensa para minimizar esses riscos.

A diferença entre cheias e inundações

Apesar de serem frequentemente usados como sinónimos, não significam exatamente o mesmo. As cheias correspondem à subida do nível da água em rios, ribeiras ou cursos de água, enquanto as inundações ocorrem quando a água transborda e cobre áreas que, habitualmente, se encontram emersas.

Ambos os fenómenos podem ter origem natural ou resultar da acção humana. Entre as causas naturais mais comuns estão a precipitação intensa e prolongada, o degelo de neve ou gelo e a ocorrência de tempestades severas ou furacões. Já as causas antrópicas incluem factores como a urbanização excessiva, a deflorestação, alterações no curso natural dos rios e a construção de barragens, que podem modificar os padrões de escoamento da água.

Agora, importa saber como agir para proteger a casa e garantir a segurança de toda a família.

Como proteger a sua casa de cheias e inundações

Existem várias medidas preventivas que podem ser adoptadas para minimizar os danos provocados por cheias e inundações, tanto no interior como no exterior da habitação. Se a casa dispuser de espaço exterior, a atenção deve ser redobrada, uma vez que os problemas no exterior podem rapidamente alastrar para o interior.

Medidas a adoptar no interior da sua casa

Mantenha-se informado. Sempre que existam previsões de chuva intensa ou persistente, acompanhe atentamente os avisos do Serviço Regional da Protecção Civil, os meios de comunicação social e outras fontes de informação fiáveis.

Elabore um plano de emergência onde identifique as áreas da casa mais vulneráveis à entrada de água. Recorde-se de que a água nem sempre entra apenas pelas portas, por isso canalizações, paredes com tijolo de ar ou outros pontos menos óbvios podem facilitar infiltrações.

Identifique os pontos essenciais da sua casa. Em situações de inundação, a rapidez de resposta é crucial. Saiba exatamente onde se encontram os quadros eléctricos, válvulas de corte da água e do gás, para poder desliga-los atempadamente. Guarde lanternas, pilhas e outros equipamentos de iluminação num local de fácil acesso.

Garanta a segurança dos seus animais de estimação. Estes fenómenos podem ocorrer na sua ausência. Certifique-se que os animais conseguem deslocar-se para zonas mais elevadas da casa ou que podem ser retirados atempadamente para um local seguro.

Prepare um kit de emergência. Reúna medicamentos essenciais, água potável, alimentos que perecíveis, roupa, documentos e os contactos do seguro de habitação e do seu agente de seguros.

Evite o contacto entre electricidade e água. Se a sua habitação estiver localizada numa zona de risco, eleve os equipamentos eléctricos sempre que possível, como televisores ou electrodomésticos fixos à parede.

Instale portas e janelas resistentes a inundações. Existem soluções específicas concebidas para resistir à pressão da água e criar uma vedação eficaz, reduzindo a probabilidade de infiltrações.

Proteja os bens de maior valor. Guarde os objectos importantes em locais elevados, como sótãos.

Medidas a adoptar no exterior da habitação

Foto ShutterStock

Observe o escoamento natural da água. Em dias chuvosos, identifique o percurso habitual da água no terreno. Isso facilita a instalação de sistemas de drenagem.

Reforce a protecção das estruturas. A aplicação de tintas impermeabilizantes em pavimentos, paredes e tetos cria uma barreira adicional contra a entrada de água e o desenvolvimento de humidade.

Realize limpezas regulares e mantenha limpas as zonas mais propensas à acumulação de água.

Fixe objectos soltos, como mobiliário e elementos decorativos exteriores.

Proteja áreas menos frequentadas. Zonas como arrecadações, caves ou anexos merecem atenção especial.

Este Explicador contém informações do site Zurich.