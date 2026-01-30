Estudantes de Coimbra recolhem bens para apoiar população afectada

A Associação Académica de Coimbra (AAC) está a recolher bens alimentares e de higiene para apoiar as populações afetadas pela depressão Kristin nos distritos de Leiria e Coimbra.

A organização estudantil apela "à colaboração da comunidade académica e da sociedade civil em geral, através da doação de água, bens alimentares não perecíveis (arroz, massa, enlatados, leite, papas infantis, bolachas e cereais) e produtos de higiene".

Num comunicado enviado hoje à agência Lusa, defende que estes são bens "essenciais para responder necessidades imediatas das vítimas".

O ponto de recolha será na papelaria da AAC, ao longo das próximas duas semanas, entre as 09:30 e as 17:30.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.