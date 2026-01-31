Sábado com períodos de chuva fraca na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja um sábado com céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do meio da tarde e com períodos de chuva fraca, mais frequentes até final da manhã.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 16ºC de mínima e os 22.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 14.ºC de mínima e os 19.ºC de máxima.

Já para o Funchal está previsto céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a

partir do meio da tarde e com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de noroeste com 3,5 a 4 metros, diminuindo

gradualmente para 3 a 3,5 metros. Já para a Costa Sul são esperadas ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros, sendo 2 a 3 metros na parte oeste da ilha da Madeira.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 18 e 19.ºC