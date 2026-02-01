Câmara de Santa Cruz e várias forças políticas manifestam pesar por Pedro Diniz

A Câmara Municipal de Santa Cruz lamentou hoje, através de uma nota nas redes sociais, a morte de Pedro Diniz, candidato socialista a esta autarquia nas eleições de 2025 e que foi deputado municipal. O executivo municipal endereça sentidas condolências à família, aos amigos e ao PS-Madeira.

Também o Bloco de Esquerda-Madeira manifestou publicamente as suas condolências pelo falecimento de Pedro Diniz e dedicou-lhe uma mensagem: "Tendo concorrido às eleições autárquicas em Santa Cruz, num acto democrático que também contou com a participação do Bloco de Esquerda, queremos salientar a integridade e a dedicação de Pedro Diniz aos ideais que defendia e àquilo em que acreditava. Neste momento difícil, endereçamos à família, amigos e ao Partido Socialista as mais sentidas condolências, prestando respeito pelo seu percurso cívico e pelo contributo dado à vida pública".

Por sua vez, a Nova Direita, através do coordenador regional Paulo Azevedo, manifestou um voto de pesar à família do Pedro Diniz. "A política madeirense está de luto, pois perdemos um político com garra. Pedro Diniz tem que ser sempre lembrado pelo seu trabalho na luta pelo bem estar dos madeirenses. Não só perdemos um político como eu perdi um amigo", declarou Paulo Azevedo.