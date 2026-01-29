Dançando com a Diferença apresenta 'Gosto de Andar à Sombra' nos Açores

A Companhia Dançando com a Diferença apresenta, em estreia nacional, a visita dançada 'Gosto de Andar à Sombra', no próximo dia 31 de Janeiro, às 11h30, no Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, nos Açores. O exercício performático será reapresentado a 1 de Fevereiro, às 16 horas, no mesmo espaço.

A iniciativa insere-se nas comemorações dos 25 anos da Dançando com a Diferença e integra o colóquio “Sombra-Luz”, dedicado à memória da artista madeirense Lourdes Castro, no âmbito da exposição “Existe Luz na Sombra”.

Conforme noticiou o DIÁRIO na edição impressa de hoje, o programa do colóquio “Sombra-Luz” decorre a partir de hoje e até sábado (dias 29, 30 e 31 de Janeiro), numa parceria entre a Universidade dos Açores, os Governos Regionais da Madeira e dos Açores e a Sociedade Nacional de Belas Artes. O colóquio conta com produção e direcção técnica do Museu de Arte Contemporânea da Madeira e integra o programa paralelo da Capital Portuguesa da Cultura – Ponta Delgada 2026.

Coreografada por Leonor Barata, a visita dançada não assume o formato de uma visita guiada tradicional, propondo antes uma experiência sensorial conduzida pelos intérpretes Bernardo Graça e Laura Ávila. A partir da interacção com algumas das obras expostas, os intérpretes acrescentam diferentes camadas interpretativas, explorando a relação entre corpo, movimento, palavras e silêncio.

A participação da Dançando com a Diferença neste projecto reforça a ligação histórica da companhia à obra de Lourdes Castro e ao Museu de Arte Contemporânea da Madeira (MUDAS), onde é companhia residente desde 2006.

Conhecida como a “artista da sombra”, Lourdes Castro é uma referência maior da arte contemporânea portuguesa, com uma obra marcada pela investigação em torno da sombra, da linha, do contorno e da presença ausente.

No âmbito da exposição, a estrutura madeirense colaborou na elaboração e gravação de guiões de audiodescrição para algumas obras e desenvolveu objectos impressos em três dimensões, em parceria com a empresa MOVECHO, com o objectivo de ampliar a acessibilidade e a experiência interactiva do público.

Segundo o director artístico da companhia, Henrique Amoedo, estas abordagens de mediação cultural reforçam a aposta da Dançando com a Diferença em opções inovadoras que promovem novas formas de relação com a obra de Lourdes Castro, pensando em diferentes públicos. Já a coreógrafa Leonor Barata destaca o carácter “hiper-coreográfico” da obra da artista madeirense, sublinhando que a dança permite desconstruir e clarificar as obras, transformando a contemplação numa vivência estética, sensorial e reflexiva.

A Companhia Dançando com a Diferença é financiada pela República Portuguesa, através da Direcção-Geral das Artes, e pelo Governo Regional da Madeira, sendo companhia residente no MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira.